Парламент Молдови засудив російську агресію проти України
2 березня на засіданні парламент Молдови схвалив декларацію з осудом агресії Росії проти України
Про це інформує Newsmaker.
Підтримали рішення засудити російську агресію проти України 55 депутатів від партії "Дія та солідарність", водночас Блок комуністів та соціалістів залишив засідання парламенту на знак протесту.
У річницю початку повномасштабної війни партією Маї Санду PAS внесений документ у якому зазначається, що Росія з 2014 року здійснює неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України, яка з 2022 року переросла у повномасштабну.
У декларації наголошується, що дії РФ є воєнними злочинами та грубим порушенням принципів міжнародного права. Росію закликають припинити війну і вивести війська з усієї України у межах міжнародно визнаних кордонів.
Повідомляється, що 1 березня Блок комуністів і соціалістів зареєстрував свій проєкт "про гарантії збереження миру у Молдові", а депутат-комуніст Владімір Воронін пропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації.
Спікер парламенту Молдови на засіданні запропонував комуністам і соціалістам "наважитися називати речі своїми іменами". Після того депутати фракції демонстративно вийшли із зали.
- Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
- Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.
- Речниця МЗС РФ Марія Захарова ствердила, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією.
- Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, на тлі інформації про плани РФ відкрити новий фронт в країні, заявив, що влада виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту.
- Аналітики ISW ствердили, що Володимир Путін може просувати наративи щодо "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови й країн Центральної Азії.
- 23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.
- 2 березня спікерка пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що в Молдові зараз розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я.
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