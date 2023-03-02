Парламент Молдови засудив російську агресію проти України

Про це інформує Newsmaker.

Підтримали рішення засудити російську агресію проти України 55 депутатів від партії "Дія та солідарність", водночас Блок комуністів та соціалістів залишив засідання парламенту на знак протесту.

У річницю початку повномасштабної війни партією Маї Санду PAS внесений документ у якому зазначається, що Росія з 2014 року здійснює неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України, яка з 2022 року переросла у повномасштабну.

У декларації наголошується, що дії РФ є воєнними злочинами та грубим порушенням принципів міжнародного права. Росію закликають припинити війну і вивести війська з усієї України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Повідомляється, що 1 березня Блок комуністів і соціалістів зареєстрував свій проєкт "про гарантії збереження миру у Молдові", а депутат-комуніст Владімір Воронін пропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації.

Спікер парламенту Молдови на засіданні запропонував комуністам і соціалістам "наважитися називати речі своїми іменами". Після того депутати фракції демонстративно вийшли із зали.