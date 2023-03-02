Про це інформує речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

"З нашого боку всіх заходів вжито, ми свідомо перебуваємо на цій ділянці з огляду на оборонний компонент. Відстежуючи внутрішню ситуацію в Молдові, ми розуміємо, що там зараз розквітають всі ознаки гібридної війни: намагаються розхитати соціально-політичний устрій, просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів відповідного напряму пропаганди", - заявила спікерка.

Проте, за словами Гуменюк, "усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються відповідні заходи, щоб локалізувати таку роботу".

"Ми були свідомі того, що цей напрямок буде в інтересах ворога розігруватися на певних етапах війни, зокрема гібридної війни. І ми знали ще на початку повномасштабного вторгнення про те, що вони там присутні й розраховують на ці сили. Тому ущільненні кордону відбулося ще до початку вторгнення. Після абсолютного закриття цього сегменту для навіть перетину кордону там відбулися додаткові розрахунки Сил оборони, посилення охорони кордону і всього прикордоння. Тому наші сили розподілені адекватно гіпотетичній загрозі з цього напрямку", - розповіла Гуменюк.

Речниця пресцентру Сил оборони Півдня наголосила, що українські захисники повністю не виключають загрожу, адже "маємо справу з божевільним ворогом, який не керується нормами й правилами ведення війни, не шкодує свого особового складу".

"Адекватно оцінюючи той персонал, який там перебуває, той контингент, який становить основу особового складу, ми розуміємо, що це вже давно демотивовані за цими напрямками люди й військовослужбовці, які звикли служити в умовах закордонного відрядження й таких собі "лайт-умов", коли вони не напружені нічим", - зауважила спікерка.

Гуменюк каже, що у противника зараз відбувається дуже сильний дисбаланс морально-психологічного стану.

"Хіба що кілька спецпідрозділів, які готові до того, щоб здійснити диверсійно-розвідувальні прориви, провокації, або якісь провокативні обстріли з боку невизнаного Придністров'я. Це з більш-менш реальних загроз, до яких ми теж готові, усвідомлюючи, де саме і як вони можуть застосувати такі види провокацій", - додала речниця.

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Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова ствердила, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією.

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23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.







