Молдова підписала контракт із грецькою газовою компанією
Молдовська компанія-дистриб'ютор електроенергії та газу Energocom підписала з грецьким газовим оператором DEPA Commercial рамкову угоду
Про це інформує TV8.
Документ підписали під час офіційного візиту до Греції міністра енергетики Молдови Віктора Парлікова і в.о. директора Energocom Віктора Бинзаря.
Грецію вважають стратегічною точкою з доступними джерелами енергії. Там уже працює термінал зрідженого природного газу. Другий термінал буде зверешений до кінця року.
Бинзарь заявив, що трейдери в регіоні поставляють газ з декількох географічних точок, включно зі Сходом, Сполученими Штатами та Африкою. Роблять вони це за вигідними цінами.
"Співпраця між Молдовою і Грецією дозволить збільшити роль підземних родовищ газу в Україні для забезпечення Центральної Європи природним газом у холодний період поточного року", - сказав Парліков.
Він додав, що досвід Energocom у минулому сезоні по використанню інтерконектора Греція-Болгарія показав можливість використання трансбалканського газопроводу в реверсивному режимі.
- 6 квітня заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готове до подальшого зближення з ними Молдови в залежності від її готовності до цього.
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