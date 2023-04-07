Молдова підписала контракт із грецькою газовою компанією

Про це інформує TV8.

Документ підписали під час офіційного візиту до Греції міністра енергетики Молдови Віктора Парлікова і в.о. директора Energocom Віктора Бинзаря.

Грецію вважають стратегічною точкою з доступними джерелами енергії. Там уже працює термінал зрідженого природного газу. Другий термінал буде зверешений до кінця року.

Бинзарь заявив, що трейдери в регіоні поставляють газ з декількох географічних точок, включно зі Сходом, Сполученими Штатами та Африкою. Роблять вони це за вигідними цінами.

"Співпраця між Молдовою і Грецією дозволить збільшити роль підземних родовищ газу в Україні для забезпечення Центральної Європи природним газом у холодний період поточного року", - сказав Парліков.

Він додав, що досвід Energocom у минулому сезоні по використанню інтерконектора Греція-Болгарія показав можливість використання трансбалканського газопроводу в реверсивному режимі.