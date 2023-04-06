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У НАТО заявили про готовність зближатись з Молдовою на стільки, скільки готові у Кишиневі

6 квітня, 2023 четвер
17:22
Світ Молдова

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готове до подальшого зближення з ними Молдови в залежності від її готовності до цього.

Про це Джоане сказав в інтерв’ю румунській агенції Agerpres.

Високопосадовець НАТО зазначив, що Молдова є партнером Альянсу "протягом декількох десятиліть".

"Очевидно, усвідомлення сумної реальності, що Росія є дуже агресивною країною, яка застосовує військову силу проти своїх сусідів, змусило їх (Молдову – ред.) виступити з ще більш амбітними пропозиціями в межах уже наявного партнерства з НАТО і Європейським Союзом", – додав він.

Джоане також нагадав слова генерального секретаря Альянсу про його готовність збільшити бюджет підтримки Молдови, наголосивши, що це стосується й інших партнерів, "які перебувають під усе більшим тиском із боку Російської Федерації".

"Ми готові зайти так далеко, як Республіка Молдова готова зайти у своїх відносинах з нами", – підсумував Джоане.

Як відомо, Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. У грудні представник Молдови вперше взяв участь у міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті. У січні президентка Мая Санду заявила, що в уряді на тлі повномасштабної війни в Україні обговорюють можливість відійти від нейтрального статусу та вступити до "більшого альянсу".

  • 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
  • Натомість у Кишиневі заявили, що Кремль хоче встановити проросійську владу в Молдові, аби використати територію країни у війні проти України так само як він використовує Білорусь.
  • У середині березня Мая Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову, а 31 березня вперше після широкомасштабного вторгнення вона прибула в Київ.
Росія
Молдова
НАТО
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