Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову проти України

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в ефірі Vocea Basarabiei.

"Спроби з боку Російської Федерації підірвати владу, повалити владу, і ми маємо цьому нові докази. Зрозуміло, що Російська Федерація намагається створити в Кишиневі проросійський уряд, аби використовувати Республіку Молдова, в тому числі проти України, як це робиться, наприклад, у випадку з Білоруссю", - сказала вона.

"І ви бачили останні заяви кремлівської влади про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Це саме те, що Російська Федерація хоче зробити у випадку з Республікою Молдова", - додала Санду.

За її словами, РФ хоче бачити на чолі Молдови корумпованих політиків, яких легко купити.

"Набагато легше контролювати простір, де панує хаос, бідність, корупція, ніж країну, яка твердо йде шляхом демократії, з сильними інституціями, які не допускають втручання Російської Федерації у внутрішні справи Республіки Молдова", - сказала Санду.