Про це інформує відомство Словаччини Aktuality.

Глава словацького уряду прибув разом із керівником Міноборони Ярославом Надем до Києва нічним потягом із Польщі.

Повідомляється, що нещодавно Словаччина вирішила надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. У відповідь на цей президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер з офіційним візитом.

У п'ятницю вранці прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб розпочав одноденний робочий візит до України.

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав Голоб після прибуття.

Також 31 березня до Києва прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, заявили в уряді.

Пленкович має разом з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Словаччини Гегером та прем’єр-міністром Словенії Голобом та очільницею Молдови Маєю Санду, про прибуття якої поки не повідомляли, візьмуть участь у саміті "Буча - відповідальність Росії за злочини в Україні".