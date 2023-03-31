Про це нагадав президент України Володимир Зеленський.

"Буча. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів", - написав очільник країни.

Зеленський наголосив, що нині 365 днів, як Буча знову вільне українське місто, та є символом звірств армії Росії.

"Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", - додав президент.

Довідково. Битва за контроль над містом Буча між російськими та українськими збройними силами та іншими збройними формуваннями під час російського вторгнення в Україну розпочалася 25 лютого 2022 року. У рамках наступу на Київ російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь та Гостомель, щоб оточити та обложити українську столицю Київ із заходу. Колони росіян рухалися з території Білорусі через Чорнобиль — Іванків — Димер.

Через інтенсивність наступу на Київ ОВА назвала Бучу, а також Ірпінь, Гостомель, трасу М06 та Вишгород найнебезпечнішими місцями області. ЗСУ відновили контроль над містом 31 березня 2022 року.

Нагадаємо, Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини 31 березня випускає марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".