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Маємо цікавий прецедент: Defense Express про готовність Лукашенка розмістити комплекси "Орешник" у Білорусі

Ірена Моляр
27 грудня, 2024 п'ятниця
16:59
Війна з Росією Путін та Лукашенко

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зауважив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко своїми геополітичними маневрами зміг у 2105 році отримати ракетну систему "Полонез"

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є специфічний момент, що більшість спецшасі, у тому числі під ракетні системи для армії РФ, виготовляються у Білорусі на Мінському заводі колісних тягачів. І виходить така специфіка: якщо Путін захоче наштампувати ще "орешників", особливо пускових під них, то так чи інакше йому все одно доведеться ділитися з Лукашенком. З другого боку, маємо цікавий прецедент, коли в рамках своїх різних геополітичних маневрів Лукашенко у другій половині 2010-х років отримав формально білоруську ракетну систему "Полонез", яка по факту є китайською", - зазначив військовий експерт.

За його словами, Білорусь удала, що у неї за принципом "білоруських креветок" заодно виросла і білоруська ракетна промисловість, тому і змогла створити ракетний комплекс "Полонез".

"На перший погляд, це виглядає як дуже гротескний абсурд, коли один вусатий диктатор просить іншого безвусого диктатора дати ракети, яких нема. Але, можливо, це є одним з прихованих елементів продовження маневрів чи торгів, коли Лукашенко намагається маневрувати то з Москвою, то з Пекіном. Вже був цікавий ляпас росіянам, коли на їхньому задньому дворі саме китайці з білорусами проводили навчання. Слід зазначити, що росіян туди не пускали. Відповідно, за цим гротеском можуть ховатися будь-які цікаві деталі щодо історії Лукашенка, Путіна і "Орешник"", - резюмував Іван Киричевський.

  • 26 грудня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник", з якого 21 листопада обстріляли Дніпро.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Білорусь
зброя
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
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