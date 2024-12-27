Маємо цікавий прецедент: Defense Express про готовність Лукашенка розмістити комплекси "Орешник" у Білорусі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є специфічний момент, що більшість спецшасі, у тому числі під ракетні системи для армії РФ, виготовляються у Білорусі на Мінському заводі колісних тягачів. І виходить така специфіка: якщо Путін захоче наштампувати ще "орешників", особливо пускових під них, то так чи інакше йому все одно доведеться ділитися з Лукашенком. З другого боку, маємо цікавий прецедент, коли в рамках своїх різних геополітичних маневрів Лукашенко у другій половині 2010-х років отримав формально білоруську ракетну систему "Полонез", яка по факту є китайською", - зазначив військовий експерт.

За його словами, Білорусь удала, що у неї за принципом "білоруських креветок" заодно виросла і білоруська ракетна промисловість, тому і змогла створити ракетний комплекс "Полонез".

"На перший погляд, це виглядає як дуже гротескний абсурд, коли один вусатий диктатор просить іншого безвусого диктатора дати ракети, яких нема. Але, можливо, це є одним з прихованих елементів продовження маневрів чи торгів, коли Лукашенко намагається маневрувати то з Москвою, то з Пекіном. Вже був цікавий ляпас росіянам, коли на їхньому задньому дворі саме китайці з білорусами проводили навчання. Слід зазначити, що росіян туди не пускали. Відповідно, за цим гротеском можуть ховатися будь-які цікаві деталі щодо історії Лукашенка, Путіна і "Орешник"", - резюмував Іван Киричевський.