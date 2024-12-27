Маємо цікавий прецедент: Defense Express про готовність Лукашенка розмістити комплекси "Орешник" у Білорусі
Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зауважив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко своїми геополітичними маневрами зміг у 2105 році отримати ракетну систему "Полонез"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є специфічний момент, що більшість спецшасі, у тому числі під ракетні системи для армії РФ, виготовляються у Білорусі на Мінському заводі колісних тягачів. І виходить така специфіка: якщо Путін захоче наштампувати ще "орешників", особливо пускових під них, то так чи інакше йому все одно доведеться ділитися з Лукашенком. З другого боку, маємо цікавий прецедент, коли в рамках своїх різних геополітичних маневрів Лукашенко у другій половині 2010-х років отримав формально білоруську ракетну систему "Полонез", яка по факту є китайською", - зазначив військовий експерт.
За його словами, Білорусь удала, що у неї за принципом "білоруських креветок" заодно виросла і білоруська ракетна промисловість, тому і змогла створити ракетний комплекс "Полонез".
"На перший погляд, це виглядає як дуже гротескний абсурд, коли один вусатий диктатор просить іншого безвусого диктатора дати ракети, яких нема. Але, можливо, це є одним з прихованих елементів продовження маневрів чи торгів, коли Лукашенко намагається маневрувати то з Москвою, то з Пекіном. Вже був цікавий ляпас росіянам, коли на їхньому задньому дворі саме китайці з білорусами проводили навчання. Слід зазначити, що росіян туди не пускали. Відповідно, за цим гротеском можуть ховатися будь-які цікаві деталі щодо історії Лукашенка, Путіна і "Орешник"", - резюмував Іван Киричевський.
- 26 грудня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник", з якого 21 листопада обстріляли Дніпро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.72 Купівля 41.72Продаж 42.24
- EUR Купівля 43.49Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе