Через агресію РФ загинули понад 120 активістів і правозахисників, - центр прав людини ZMINA

Про це повідомляє центр прав людини ZMINA.

Центр прав людини ZMINA презентував перший в Україні звіт-меморіал пам’яті жертв російської агресії "Втрати громадянського суспільства та медіа за три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну". Станом на кінець 2024 року відомо про загибель щонайменше 121 активіста, волонтера, правозахисника і журналіста через повномасштабну агресію Росії проти України.

Реалізація політики РФ, щодо цілеспрямованого знищення представників громадянського суспільства в Україні підтвердилася одразу після деокупації перших населених пунктів Київщини, Чернігівщини, Сумщини, а надалі — Харківщини та Херсонщини. Як зазначається у звіті ZMINA, російські окупанти шукали людей за підготовленими заздалегідь списками.

Для збирання й документування даних ZMINA використовувала верифіковану інформацію з відкритих джерел, інтерв’ю з близькими, родичами, колегами загиблих або свідками їхньої смерті.

Крім того, організація взаємодіяла з Інститутом масової інформації, який документує випадки вбивств і загибелі журналістів, а також офісом генерального прокурора, який координує та здійснює нагляд за розслідуваннями в кримінальних провадженнях щодо порушень законів і звичаїв війни, у тому числі щодо вбивств представників громадянського суспільства.

"Багато випадків загибелі волонтерів, активістів і журналістів сталися під час атак на цивільні об’єкти або інфраструктуру, в умовах, коли удар був свідомо направлений на цивільні об’єкти. Тим самим Росія вкотре порушила міжнародне гуманітарне право", - заявили в центрі прав людини ZMINA.

Наголошується, що серед основних причин, унаслідок яких загинули представники громадянського суспільства, - артилерійські обстріли, ракетні удари російської армії або застосування безпілотних літальних апаратів (БпЛА) по цивільних об’єктах; прицільні розстріли військовими РФ гуманітарних або евакуаційних автомобілів та колон; позасудові страти, застосування тортур і жорстокого поводження, ненадання медичної допомоги в місцях незаконного позбавлення волі; а також підрив на піхотних, протитанкових мінах під час гуманітарних місій.

"Втрати громадянського суспільства під час нападу Росії на Україну нам ще тільки доведеться усвідомити. Адже війна триває і веде до нової загибелі, а крім того, в умовах бойових дій буває важко отримати повні і перевірені дані, особливо якщо йдеться про випадки, що сталися на окупованих Росією територіях. Про деякі факти стає відомо лише через багато місяців, деякі досі залишаються неповними або неточними", — пояснює співавторка звіту, голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

Вона наголосила, що важливо фіксувати тут і зараз, бо з плином часу болючі спогади про події у рідних і свідків стираються, іноді їх блокують захисні механізми пам’яті.

"Ми підготували цей звіт, щоб ушанувати людей, які загинули, боронячи цінності вільного світу у цій страшній війні, а також продовжимо збирати, документувати і деталізувати ці історії", - додала Печончик.

Згідно з меморіальним звітом, у 2022 році загинув 81 представник громадянського суспільства та медіа, у 2023 році — 19, а у 2024 — 21 людина. Найбільше активістів та медійників загинуло у Київській та Донецькій областях — по 33 людини, у Харківській — 24, у Херсонській — 11, у Луганській — 7, у Чернігівській — 4, у Львівській — 3, у Запорізькій та Миколаївській — по 2 людини, на території Росії — 1 людина, а також місце загибелі ще одного активіста невідоме.

