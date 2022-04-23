Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Наразі у місті виявили 412 загиблих. За словами Федорука, кількість загиблих ще може уточнюватися слідчими та експертами, триває підрахунок поранених. В окрему справу виділена братська могила біля церкви Андрія Первозваного, звідки дістали 117 загиблих, зокрема 30 жінок та дві дитини.

"Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі ЗСУ", – йдеться у повідомленні мера.

Він зазначив, що тепер триватиме ідентифікація загиблих. Біля моргу працює Інформаційний центр, який допомагає родичам, знайти, опізнати та поховати рідних. Також працює кол-центр та є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892.

Міська рада оплачує труни, хрести, вінки та таблички родинам загиблих. Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській, поховання теж безкоштовне.

"Ми хочемо допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня – до поминальних днів", – додав Федорук.

Раніше повідомляли, що Путін присвоїв почесне звання бригаді, частини якої коїли військові злочини у Бучі.

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