У Бучі завершується ексгумація загиблих, уже виявили 412 тіл, – міський голова
У Бучі на Київщині завершується збір та ексгумація тіл загиблих під час тимчасової російської окупації
Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.
Наразі у місті виявили 412 загиблих. За словами Федорука, кількість загиблих ще може уточнюватися слідчими та експертами, триває підрахунок поранених. В окрему справу виділена братська могила біля церкви Андрія Первозваного, звідки дістали 117 загиблих, зокрема 30 жінок та дві дитини.
"Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі ЗСУ", – йдеться у повідомленні мера.
Він зазначив, що тепер триватиме ідентифікація загиблих. Біля моргу працює Інформаційний центр, який допомагає родичам, знайти, опізнати та поховати рідних. Також працює кол-центр та є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892.
Міська рада оплачує труни, хрести, вінки та таблички родинам загиблих. Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській, поховання теж безкоштовне.
"Ми хочемо допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня – до поминальних днів", – додав Федорук.
- Раніше повідомляли, що Путін присвоїв почесне звання бригаді, частини якої коїли військові злочини у Бучі.
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