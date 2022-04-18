Путін присвоїв почесне звання бригаді, частини якої коїли військові злочини у Бучі
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС Росії почесне звання гвардійської
Про це повідомив Кремль у Telegram.
Путін відзначив їх "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом бригади у бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів".
- 4 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало список імен військовослужбовців 64-ї ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Бучі.
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