Українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до звірств у Бучі

Про це повідомили у відомстві.



За даними розвідки, саме військовослужбовці 64-ї ОМСБр безпосередньо брали участь у скоєнні воєнних злочинів проти мирного українського народу – вбивств та зґвалтувань.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - наголосили у відомстві.



Розвідники оприлюднили імена, звання, дати народження, паспортні дані та адреси військових.



Повний перелік військових можна знайти за покликанням.

Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Згодом ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в неділю, 3 квітня 2022 року, виклав у вільний доступ матеріали поліцейської хроніки з визволених українськими силами населених пунктів Бучанського району Київської області.

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