Українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до звірств у Бучі
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список імен військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Бучі
Про це повідомили у відомстві.
За даними розвідки, саме військовослужбовці 64-ї ОМСБр безпосередньо брали участь у скоєнні воєнних злочинів проти мирного українського народу – вбивств та зґвалтувань.
"Кожен українець повинен знати їхні імена. За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - наголосили у відомстві.
Розвідники оприлюднили імена, звання, дати народження, паспортні дані та адреси військових.
Повний перелік військових можна знайти за покликанням.
- Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
- Згодом ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в неділю, 3 квітня 2022 року, виклав у вільний доступ матеріали поліцейської хроніки з визволених українськими силами населених пунктів Бучанського району Київської області.
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