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Українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до звірств у Бучі

4 квітня, 2022 понедiлок
13:41
війна з Росією

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список імен військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Бучі

Про це повідомили у відомстві.

За даними розвідки, саме військовослужбовці 64-ї ОМСБр безпосередньо брали участь у скоєнні воєнних злочинів проти мирного українського народу – вбивств та зґвалтувань.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - наголосили у відомстві.

Розвідники оприлюднили імена, звання, дати народження, паспортні дані та адреси військових. 

Повний перелік військових можна знайти за покликанням

  • Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
  • Згодом ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в неділю, 3 квітня 2022 року, виклав у вільний доступ матеріали поліцейської хроніки з визволених українськими силами населених пунктів Бучанського району Київської області.

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розвідка
Буча
військові злочини
російські окупанти
війна новини
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