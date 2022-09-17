Серед ексгумованих в Ізюмі тіл 99% мають ознаки насильницької смерті

Про це повідомили в голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Разом з тим, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook повідомив, що у п’ятницю розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

"Один з загиблих цивільних був з мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців – слідство перевіряє версію про катування. Один з військових був з зв’язаними руками", – повідомив Болвінов.

За його словами, місцеві розповіли, що ховали людей самостійно, коли дізнавалися, що десь є загиблий.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил

В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині.

На звільненій території Харківської області правоохоронці виявили майже 50 тіл загиблих мирних жителів, а біля Ізюма - місце масового поховання з близько 445 могилами.

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