Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Тіла майже 50 осіб виявили на території Харківської області. Це тіла цивільних, яких було знайдено за цей тиждень. На території масового поховання наших громадян – орієнтовно 445 поховань (поблизу Ізюма, - ред.). Характер тілесних ушкоджень, причини смерті встановлюватимемо, це робота не на один тиждень", - сказав Клименко.

Голова Нацполіції наголосив, що ці тіла закопували з березня. Ексгумувати та ідентифікувати будуть кожне тіло. Вилучення трупів експерти розпочали сьогодні, 16 вересня.

Ці дані без урахування масових поховань, де тіла ще не ексгумовано.