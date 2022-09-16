На деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил у місці масового поховання
На звільненій території Харківської області правоохоронці виявили майже 50 тіл загиблих мирних жителів, а біля Ізюма - місце масового поховання з близько 445 могилами
Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
"Тіла майже 50 осіб виявили на території Харківської області. Це тіла цивільних, яких було знайдено за цей тиждень. На території масового поховання наших громадян – орієнтовно 445 поховань (поблизу Ізюма, - ред.). Характер тілесних ушкоджень, причини смерті встановлюватимемо, це робота не на один тиждень", - сказав Клименко.
Голова Нацполіції наголосив, що ці тіла закопували з березня. Ексгумувати та ідентифікувати будуть кожне тіло. Вилучення трупів експерти розпочали сьогодні, 16 вересня.
Ці дані без урахування масових поховань, де тіла ще не ексгумовано.
- Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого кілька днів тому звільнили село Чкаловське, що на Харківщині, від російських загарбників.
- А воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за два дні пройшли більше як 150 км в тилу ворога і дійшли до Осколу.
- 12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що в Ізюмі вже замайорів український прапор. Також депутат повідомив, що окупанти вбили щонайменше 1000 мешканців Ізюма.
- Згодом у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей .
- А Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України повідомило, що російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм.
- 15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.
- Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.
- Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.
- Бійці "вісімдесятки" розповіли про деокупацію Ізюма: російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм, що на Харківщині. У місті навряд можна знайти будинок, що не постраждав від російського заліза.
- В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині.
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