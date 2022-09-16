Я майже 5 місяців провела в окупованому Ізюмі, який буряти називали місто "13 юм", - місцева жителька Бугера
Анастасія Бугера, мешканка м. Ізюм Харківської області, розповіла, що її батько влаштував для неї схованку у ніші дивану, щоб окупанти, заходячи у будинок, не знайшли її
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Я була в окупації майже 5 місяців, тобто з самого початку повномасштабного вторгнення і до деокупації міста Ізюм. Це було жахіття, було страшно та морально важко, складно з чимось порівняти та описати. Дуже хочу, щоб це скоріше все закінчилося і люди у XXI столітті не знали, що таке життя в окупації та бомбардування", - зазначила жителька Ізюма.
Анастасія розповіла, що знаючи про звірства окупантів у Бучі, Ірпені, її батько у ніші дивану влаштував для неї схованку, коли загарбники приходили у будинок і вона швидко могла заховатися.
"Назва міста написана великими літерами й коли буряти зайшли у місто, то вони прочитавши назву, сказали, що знаходяться у місті "13 юм". А після деокупації, як написав мій одногрупник по військовій кафедрі, що місто "13 юм" знову стало Ізюмом", - розказала Анастасія Бугера.
- 12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що в Ізюмі вже замайорів український прапор. Також депутат повідомив, що окупанти вбили щонайменше 1000 мешканців Ізюма.
- Згодом у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей .
- А Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України повідомило, що російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм.
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