Про це йдеться в етері Еспресо.



"Я була в окупації майже 5 місяців, тобто з самого початку повномасштабного вторгнення і до деокупації міста Ізюм. Це було жахіття, було страшно та морально важко, складно з чимось порівняти та описати. Дуже хочу, щоб це скоріше все закінчилося і люди у XXI столітті не знали, що таке життя в окупації та бомбардування", - зазначила жителька Ізюма.



Анастасія розповіла, що знаючи про звірства окупантів у Бучі, Ірпені, її батько у ніші дивану влаштував для неї схованку, коли загарбники приходили у будинок і вона швидко могла заховатися.



"Назва міста написана великими літерами й коли буряти зайшли у місто, то вони прочитавши назву, сказали, що знаходяться у місті "13 юм". А після деокупації, як написав мій одногрупник по військовій кафедрі, що місто "13 юм" знову стало Ізюмом", - розказала Анастасія Бугера.

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