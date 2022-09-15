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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У звільненому Ізюмі виявлено масове поховання на сотні людей 

У звільненому Ізюмі виявлено масове поховання на сотні людей 

15 вересня, 2022 четвер
23:43
війна з Росією

У нещодавно звільненому від російських окупантів Ізюмі, виявили масове поховання після відходу російських військ

Про це розповів Уповноважений з питань зниклих безвісти, Олег Котенко, передає "Настоящее время".

"Це навіть не під Ізюмом, це в самому Ізюмі цвинтар. Є відео, вони (окупаційні війська ред.) самі виставили це відео, коли було окуповане місто, і ми розуміли, що потрібно це місце розшукати після того, як деокупуємо цю територію" – сказав він.

Хрести, які стоять на могилах робили нашвидкуруч, а могили мають лише номери. Десь прізвища є, десь їх немає.

"Коли були обстріли і вони захоплювали Ізюм, люди помирали прямо на вулицях. Ритуальні служби не знали, що це за люди, але їх ховали на цьому цвинтарі. Думаю, що ми розумітимемо, що це за людина, чому йому було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища" – додав Котенко.

Він розповів, що йдеться про сотні людей.

"Я не хочу називати це Бучею – тут більше, скажімо так, цивілізовано поховані люди. Не хочу про це навіть думати, але  думаю, що там є й загиблі діти".

Як зазначив президент Володимир Зеленський, необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. 

"Вже 16 вересня в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну" – сказав Зеленський у промові.

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Новини
окупанти
Харківщина
Ізюм
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