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Кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію, - уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти

16 вересня, 2022 п'ятниця
14:07
воєнні злочини Росії Ізюм

В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що розпочалася операція по розшуку загиблих у звільненому від російських окупантів місті Ізюм Харківської області.

"Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію", – сказав Котенко.

Для безпечної ексгумації територію зачистили, адже зберігається ймовірність замінування тіл і територій.

  • 12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що в  Ізюмі вже замайорів український прапор. Також депутат повідомив, що окупанти вбили щонайменше 1000 мешканців Ізюма.
  • Згодом у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей .
  • А Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України повідомило, що російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм.
  • 15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.
  • Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.
  • Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.
  • Бійці "вісімдесятки" розповіли про деокупацію Ізюма: російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм, що на Харківщині. У місті навряд можна знайти будинок, що не постраждав від російського заліза. 

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російська армія
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Харківщина
Ізюм
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