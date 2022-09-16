Кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію, - уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти
В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що розпочалася операція по розшуку загиблих у звільненому від російських окупантів місті Ізюм Харківської області.
"Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію", – сказав Котенко.
Для безпечної ексгумації територію зачистили, адже зберігається ймовірність замінування тіл і територій.
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