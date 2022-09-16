Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що розпочалася операція по розшуку загиблих у звільненому від російських окупантів місті Ізюм Харківської області.

"Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію", – сказав Котенко.

Для безпечної ексгумації територію зачистили, адже зберігається ймовірність замінування тіл і територій.