На місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил. Є свідчення, що росіяни задля розваги стріляли по мертвих, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Триває ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюма. Станом на цей час встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав Зеленський.
Президент також розповів про жахливі вчинки російських вбивць.
"Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги", - йдеться у відеозверненні.
- 16 вересня на деокупованій території Харківської області врятовано 7 громадян Шрі-Ланки, яких катували росіяни.
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