English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил. Є свідчення, що росіяни задля розваги стріляли по мертвих, - Зеленський

На місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил. Є свідчення, що росіяни задля розваги стріляли по мертвих, - Зеленський

16 вересня, 2022 п'ятниця
23:08
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. 

"Триває ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюма. Станом на цей час встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини", - сказав Зеленський.

Президент також розповів про жахливі вчинки російських вбивць.

"Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги", - йдеться у відеозверненні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
Володимир Зеленський
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Ізюм
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Марія Захарова
15 вересня, 2022 четвер
Захарова заявила, що Єлизавета II билася у теробороні Британії проти Бандери та Шухевича
Скіпетр британських королів
15 вересня, 2022 четвер
Після смерті Єлизавети II ПАР вимагає у британців повернути діамант вагою у 500 каратів
Спалахи у Бєлгородській області
16 вересня, 2022 п'ятниця
Більше ніж 35 тис. росіян залишились без світла: Влада Бєлгорода звинуватила Україну в обстрілі міста Валуйки
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 вересня
00:19
Марія Пономаренко
Російська журналістка, що писала про зруйнований у Маріуполі драмтеатр, у СІЗО порізала собі вени
2022, п'ятниця
16 вересня
23:59
Володимир Жириновський
Зі санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова, Жириновського і колишньої дружини Фрідмана
23:42
Алар Каріс
Не можна недооцінювати загрозу Росії, — президент Естонії
23:40
"Без перемог чи без Суркісів? Без Суркісів!", - ультрас "Динамо" написали лист з фронту
23:02
Угорщина
В Угорщині презентували книгу про "велику Росію". Голова адміністрації Орбана заявив, що Москва може перемогти будь-якої миті
22:42
російський окупант
На Харківщині врятували 7 студентів зі Шрі-Ланки, яких катували російські солдати
22:37
ООН
Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
22:31
Італія
США не виявили ознак втручання Росії у вибори в Італії, – Драґі
22:27
Мелітополь
ЗСУ знищили 4 російські бази на окупованих територіях
22:09
Володимир Путін
"Вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив!" - Путін про переговори з Україною
22:07
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 вересня
21:49
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Після звірств росіян в Ізюмі не повинно йти мови про тип зброї для України, — Чалий
21:45
Жозеп Боррель
ЄС у шоку: Боррель відреагував на звірства російських військових в Ізюмі
21:30
Василь Михайлов, вільна боротьба
Українець здобув бронзу на ЧС з вільної боротьби
21:29
король Чарльз III
Чарльз ІІІ став першим із британських монархів, хто виголосив промову валлійською мовою
21:27
Ігор Коломойський
Суд позбавив компанію Коломойського права експлуатувати аеропорт Дніпра, - Філатов
21:15
Аналітика
Сергій Згурець
Російська військова авіація почала частіше зникати в українському небі. Колонка Сергія Згурця
21:15
Давид Арахамія
Фонд покаяння для російських олігархів. Арахамія розповів про ідею західних партнерів
21:11
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців
21:10
Олександр Сєнкевич
Мер Миколаєва пояснив, як працюватиме вуличне освітлення у вечірню пору доби
21:00
Віктор Орбан
Нудний жарт. Орбан насміхається з Європарламенту, який назвав Угорщину неповноправною демократією
20:47
Американська зброя для України
Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї
20:42
Ентоні Блінкен
Рівнозначно воєнними злочинами: Блінкен про масові поховання в Ізюмі
20:32
поліцейські Одещини перекрили незаконний канал переправлення чоловіків через кордон
"$4,5 тис з однієї людини": поліцейські Одещини перекрили незаконний канал переправлення чоловіків через кордон
20:26
Зеленський і Гутерріш
Зеленський погодиться на транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, - Reuters
20:25
Ненсі Пелосі
Україна має здобути перемогу у війні проти Росії, - Пелосі
20:16
ЗСУ
Куп'янськ звільнено повністю, - спецпідрозділ Kraken
20:04
СУ-35
Росія зосередила довкола України 430 літаків і стільки ж гелікоптерів, — речник Повітряних сил
19:49
Херсон, вибух 16 вересня
На Херсонщині окупанти запровадили режим посиленої безпеки
19:49
Путін Ердоган
Понизив у званні. Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром
19:39
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
ЗСУ відбили атаку росіян на Бахмут і знищили 1 опорний пункт агресора
19:33
Олаф Шольц
Реакція Німеччини на анексію Криму мала бути жорсткішою, - Шольц
19:30
російські окупанти
Поранення або смерть: на Херсонському напрямку росіяни скаржаться, що для них є лише два шляхи повернутись додому
19:23
Подивимося, чим закінчиться. Путін у Самарканді прокоментував контрнаступ ЗСУ
19:18
Богдан Львов
Суддю Львова з російським паспортом не звільнили, лише тимчасово обмежили доступ до держтаємниці
19:18
газове родовище
Туреччина погодилася платити за 25% газу з Росії в рублях
19:10
школа окупант
На окупованих територіях РФ розміщує техніку та військових у закладах освіти, - Генштаб
19:02
Ракетний удар по Нікопольському району
З початку доби Росія масштабно обстрілює територію України. Зафіксовано 4 ракетних та 5 авіаударів
19:02
Окупований Крим
У Криму облили червоною фарбою мурал з окупантом
18:59
Німеччина уряд
Греція з Німеччиною погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV