Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Уродженці Шрі-Ланки були студентами Куп’янського медичного коледжу.

"На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Знайдені катівні, в яких знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу. Ще у березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога", - розповів Зеленський.

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