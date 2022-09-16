На Харківщині врятували 7 студентів зі Шрі-Ланки, яких катували російські солдати
На деокупованій території Харківської області врятовано 7 громадян Шрі-Ланки, яких катували росіяни
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
Уродженці Шрі-Ланки були студентами Куп’янського медичного коледжу.
"На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Знайдені катівні, в яких знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу. Ще у березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога", - розповів Зеленський.
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