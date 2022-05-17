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Головна війна з Росією У Кремлі назвали масові вбивства в Бучі "майстерно зробленим кровожерливим інсценуванням"

У Кремлі назвали масові вбивства в Бучі "майстерно зробленим кровожерливим інсценуванням"

17 травня, 2022 вiвторок
12:00
війна з Росією Буча жертви

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав масові вбивства російськими окупантами цивільного населення в Бучі "кровожерливим" фейком західних піарників

Про це повідомляють російські ЗМІ.   

За словами Пєскова, західні піарники, нібито, допомагають Україні створювати фейки в ході інформаційної війни та один із них створили у Бучі. 

"Найстрашніше, напевно, те, що ми побачили в плані ось цієї жахливої ​​інформаційної війни - це потоки брехні, це фейки, це інсценування, часом настільки жахливі, наскільки людська свідомість не може собі уявити. Я маю на увазі, наприклад, майстерно кровожерливо зроблене інсценування в Бучі під Києвом. Зрозуміло, що українські фахівці навряд чи могли б так високопрофесійно працювати, там на них працює армія компаній, піар-компаній, телевізійників, інформаційних радників, фахівців з ведення інформаційної війни", - сказав Пєсков. 

Він додав, що навколо подій в Бучі необхідно провести незалежне розслідування.  

"Звичайно, необхідне неупереджене та незалежне розслідування, яке всю цю ситуацію та всю цю трагедію виведе на чисту воду", - зазначив Пєсков.

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геноцид
Кремль
Дмитро Пєсков
Буча
масові вбивства
воєнні злочини Росії
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