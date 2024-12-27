У Генштабі презентували інформаційну платформу "На зв'язку" для військовослужбовців та їхніх сімей

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо.

Наразі платформа містить 9 розділів серед яких "Медичні послуги", "Юридична допомога", "Психологічна підтримка", "Робота" та інші. На сайті можна переглянути інформацію про надавачів відповідних послуг, верифікацію яких провели автори платформи.

Начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу Олександр Кутков розповів, що платформа побудована на системі постійного зворотного зв’язку.

За його словами, команда хоче побачити, як покаже себе механізм, які будуть його сильні та слабкі сторони. Так, найближчі кілька місяців після запуску "На зв'язку" працюватиме в тестовому режимі.

На сайті також є розділ вакансій, де розміщені позиції в підрозділах цивільно-військового співробітництва та служби супроводу. Перевага під час комплектування цих посад надаватиметься військовослужбовцям, звільнених з полону та людям з інвалідністю, які виявили бажання продовжувати військову службу чи пройшли відповідну підготовку.

Крім того, "На зв'язку" має інтерактивну карту знижок для військових від магазинів оптики до перукарень, що мають спеціальні акції, програми чи вигідні пропозиції для військових. Користувачі також можуть залишити відгуки чи запропонувати нові заклади.

Платформа "На зв'язку" доступна за посиланням.