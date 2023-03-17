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Війна з Росією: хроніка
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Президентка Санду: Молдові не загрожує війна, поки Україна тримається й тим самим захищає нас

17 березня, 2023 п'ятниця
16:48
Світ Мая Санду

Президентка Мая Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову

Про це вона сказала під час виступу в парламенті, передає Reuters.

"Хочу запевнити наших громадян, що зараз Молдові не загрожує війна. Російська армія не може потрапити сюди, поки Україна тримається – і таким чином захищає Молдову. Ми вдячні українцям за їхню хоробрість і волелюбність", - заявила Санду.

При цьому вона зазначила, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію всередині Молдови.

  • 13 березня міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що не бачить прямої військової загрози країні. Однак РФ веде проти Молдови гібридну війну.
  • 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
Новини
Україна
Молдова
Мая Санду
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