Президентка Санду: Молдові не загрожує війна, поки Україна тримається й тим самим захищає нас
Президентка Мая Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову
Про це вона сказала під час виступу в парламенті, передає Reuters.
"Хочу запевнити наших громадян, що зараз Молдові не загрожує війна. Російська армія не може потрапити сюди, поки Україна тримається – і таким чином захищає Молдову. Ми вдячні українцям за їхню хоробрість і волелюбність", - заявила Санду.
При цьому вона зазначила, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію всередині Молдови.
- 13 березня міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що не бачить прямої військової загрози країні. Однак РФ веде проти Молдови гібридну війну.
- 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
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