Міністр оборони Молдови заявив, що не бачить прямої військової загрози країні з боку РФ
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що не бачить прямої військової загрози країні. Однак РФ веде проти Молдови гібридну війну
Про це пише The Guardian.
"Безпосередньої військової небезпеки проти Молдови наразі не існує, але існують інші типи небезпек, які впливають на безпеку країни – гібридна війна", – сказав Носатий.
За його словами, РФ намагається ширити дезінформацію і підсилювати напругу в суспільстві, щоби "змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу".
- У Молдові проросійську партію "Шор", яка 12 березня вийшла на протести в центрі Кишинева, звинуватили у провокаціях та спробах дестабілізувати ситуацію в країні.
- 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
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