Про це пише The Guardian.

"Безпосередньої військової небезпеки проти Молдови наразі не існує, але існують інші типи небезпек, які впливають на безпеку країни – гібридна війна", – сказав Носатий.

За його словами, РФ намагається ширити дезінформацію і підсилювати напругу в суспільстві, щоби "змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу".