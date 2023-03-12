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У Молдові проросійську партію звинуватили у провокаціях та спробах дестабілізації ситуації в країні

12 березня, 2023 неділя
23:16
Світ Молдова протести

У Молдові проросійську партію "Шор", яка 12 березня вийшла на протести в центрі Кишинева, звинуватили у провокаціях та спробах дестабілізувати ситуацію в країні

Про це інформує NewsMaker.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що протест, який відбувся 12 березня, був "ще однією спробою деяких політичних сил і злочинних угруповань дестабілізувати ситуацію в країні". Він подякував правоохоронцям, які зафіксували на протесті численні порушення, та зазначив, що вони та інші служби неодноразово запобігали спробам організувати в Молдові заворушення.

"Ціль цих дій - повалення конституційного ладу, зміна легітимної влади в Кишиневі, щоб передати нашу країну в розпорядження Росії, зупинити процес європейської інтеграції, а також для того, щоб Росія могла використати Молдову у війні проти України", - наголосив Гросу.

Він додав, що організаторів цього протесту необхідно притягнути до відповідальності.

Також подякував поліцейським депутат Раду Маріан. Він зазначив, що правоохоронці вчасно затримали провокаторів і конфіскували в них великі суми грошей.

"Вони завадили планам злочинного угрупування "Шор", провокаторам і російським агентам створити в Молдові хаос і насилля", - сказав Маріан і попередив, що це може бути не остання спроба дестабілізації в країні.

  • Проросійські сили Молдови, які вийшли 12 березня на протести в центр Кишинева, поставили уряду ультиматум щодо компенсації рахунків за енергоресурси.
Суспільство
Росія
Молдова
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