У Молдові проросійську партію звинуватили у провокаціях та спробах дестабілізації ситуації в країні

Про це інформує NewsMaker.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що протест, який відбувся 12 березня, був "ще однією спробою деяких політичних сил і злочинних угруповань дестабілізувати ситуацію в країні". Він подякував правоохоронцям, які зафіксували на протесті численні порушення, та зазначив, що вони та інші служби неодноразово запобігали спробам організувати в Молдові заворушення.

"Ціль цих дій - повалення конституційного ладу, зміна легітимної влади в Кишиневі, щоб передати нашу країну в розпорядження Росії, зупинити процес європейської інтеграції, а також для того, щоб Росія могла використати Молдову у війні проти України", - наголосив Гросу.

Він додав, що організаторів цього протесту необхідно притягнути до відповідальності.

Також подякував поліцейським депутат Раду Маріан. Він зазначив, що правоохоронці вчасно затримали провокаторів і конфіскували в них великі суми грошей.

"Вони завадили планам злочинного угрупування "Шор", провокаторам і російським агентам створити в Молдові хаос і насилля", - сказав Маріан і попередив, що це може бути не остання спроба дестабілізації в країні.