Протестувальники у Молдові поставили ультиматум щодо компенсації рахунків за енергоресурси
Проросійські сили Молдови, які вийшли 12 березня на протести в центр Кишинева, поставили уряду ультиматум щодо компенсації рахунків за енергоресурси
Про це повідомило видання Newsmaker.
Стало відомо, що протестувальники поставили ультиматум уряду Санду: до 13:00 13 березня влада має розв'язати питання з компенсаціями рахунків за енергоресурси в зимовий період.
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До яких дій вдадуться мітингувальники, якщо ці вимоги не будуть виконані - у резолюції проросійських сил не повідомляється.
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