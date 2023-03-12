Про це повідомило видання Newsmaker.

Стало відомо, що протестувальники поставили ультиматум уряду Санду: до 13:00 13 березня влада має розв'язати питання з компенсаціями рахунків за енергоресурси в зимовий період.

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До яких дій вдадуться мітингувальники, якщо ці вимоги не будуть виконані - у резолюції проросійських сил не повідомляється.