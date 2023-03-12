Запис його виступу перед журналістами оприлюднив суспільний мовник "Телерадіо Молдови".

Як наголосив Чернеуцяну, двома кураторами-росіянами, що безпосередньо діяли у Молдові, було сформовано 10 груп по 10 осіб, які мали керувати масовими заворушеннями у Кишиневі та сутичками із поліцією. Кожному із цієї сотні, додав він, обіцялося по 10 тисяч доларів винагороди.

Наразі ж куратори займалися розселенням запрошених, покриттям їх поточних витрат й проведенням інструктажів.

Під час брифінгу було оприлюднено скріншоти листування завербованих зі своїми безпосередніми керівниками. Як видно на скріншотах, частина найманців була з території самопроголошеної "Придністровської молдавської республіки" ("ПМР").

Окрім того, було продемонстровано відео виступу одного із кураторів перед учасниками протестів. Як той наголошував, спершу головне "продавлювати му***ів (поліцейських - ред.) плечем" та йти далі. При цьому такі успішні дії найманців мали знімати заздалегідь підготовлені "дівчата".

Лише засвідчивши у такий спосіб свій перший успіх, пояснював куратор, можна буде розраховувати на подальші вказівки і наступні завдання.

Загалом кураторів було двоє. Один із них мав тільки російське громадянство, другий - одночасно і російське, і молдавське. Ці особи постійно змінювали документи та прізвища, що ускладнювало їхній розшук.

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Записати відео наради та отримати інші оперативні дані правоохоронцям вдалося, впровадивши до середовища підозрюваних власну агентуру.

Що стосується найнятих росіянами 100 громадян Молдови, то чверть із них наразі затримано.

"Операцію провели вчора (11 березня - ред.). 25 осіб затримали та доставили до Національної слідчої інспекції. Переважна більшість співпрацює з правоохоронними органами та дає свідчення. Семеро були затримані як лідери угруповань", - сказав Віорел Чернеуцяну.

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