Інструктори з РФ, 100 ватажків, по 10 тисяч доларів кожному. У Молдові викрили штаб повалення влади
Начальник Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова Віорел Чернеуцяну в неділю, 12 березня 2023 року, провів брифінг, на якому розповів про спецоперацію з викриття створеного за участю громадян Росії, спортсменів та кримінальних елементів підпільного координаційного центру з дестабілізації ситуації в країні
Загалом кураторів було двоє. Один із них мав тільки російське громадянство, другий - одночасно і російське, і молдавське. Ці особи постійно змінювали документи та прізвища, що ускладнювало їхній розшук.
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Записати відео наради та отримати інші оперативні дані правоохоронцям вдалося, впровадивши до середовища підозрюваних власну агентуру.
Що стосується найнятих росіянами 100 громадян Молдови, то чверть із них наразі затримано.
"Операцію провели вчора (11 березня - ред.). 25 осіб затримали та доставили до Національної слідчої інспекції. Переважна більшість співпрацює з правоохоронними органами та дає свідчення. Семеро були затримані як лідери угруповань", - сказав Віорел Чернеуцяну.
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- Сьогодні, 12 березня, як і кожної неділі протягом нинішнього опалювального сезону, у Кишиневі зібралися представники проросійських сил (комуністи, соціалісти, партія "Шор" близького до Дмитра Пєскова оліграха Ілана Шора). Мітинг проходить із вимогою аби уряд Молдови сплачував вартість опалення для фізичних осіб, що різко зросла цієї зими.
- Натомість керівництво країни називає цю вимогу лише формальним приводом для спроби дестабілізації ситуації й запланованого Кремлем повернення до влади симпатика РФ, очільника соціалістів Ігоря Додона.
- На думку представників України, Євросоюзу та США, за рахунок повернення Додона Москва збирається встановити у Молдові політичний режим подібний до того, що зараз у Білорусі, й втягнути країну у війну проти України.
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