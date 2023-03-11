На завтрашній проросійській акції у Кишиневі плануються провокації, - поліція Молдови

Про це повідомляє офіційний сайт поліції Молдови.

"Національна поліція має інформацію про те, що завтра, під час протесту, планується проведення акцій дестабілізації та масових заворушень. У зв'язку з цим просимо організаторів та учасників дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я людей, а також безпеку держави", - йдеться в офіційній заяві.

Читайте також: Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN

Завтра, 12 березня, у Кишиневі пройде проросійський мітинг, який організовує партія "Шор".