На завтрашній проросійській акції у Кишиневі плануються провокації, - поліція Молдови
Молдовська поліція попередила, що завтра, 12 березня, на проросійській акції, яка пройде у Кишиневі, плануються провокації
Про це повідомляє офіційний сайт поліції Молдови.
"Національна поліція має інформацію про те, що завтра, під час протесту, планується проведення акцій дестабілізації та масових заворушень. У зв'язку з цим просимо організаторів та учасників дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я людей, а також безпеку держави", - йдеться в офіційній заяві.
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Завтра, 12 березня, у Кишиневі пройде проросійський мітинг, який організовує партія "Шор".
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