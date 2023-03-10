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Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN

10 березня, 2023 п'ятниця
20:01
Світ Молдова

Розвідувальне співтовариство США вважає, що люди, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб спробувати розпалити сфабрикований заколот проти молдовського уряду, з кінцевою метою встановлення там більш проросійської адміністрації

Про це заявили в п'ятницю офіційні представники Білого дому, передає видання CNN.

США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом, заявили офіційні особи. Додається, що США також бачать ознаки того, що пов'язані з російським урядом суб'єкти можуть проводити підготовку антиурядових демонстрантів у Молдові. 

США також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява Міністерства оборони Росії минулого місяця про те, що Україна планує вторгнення до Придністров'я, підтримуваного Москвою сепаратистського регіону Молдови.

Зокрема відомо, що офіційні особи США заявили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу". 

Видання повідомляє, що президент Молдови публічно заявила минулого місяця, що, на її думку, російський уряд планує "серію акцій за участю диверсантів, які пройшли військову підготовку і переодягнені в цивільне, для здійснення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі і захоплення заручників".

Протягом останнього року Молдова була гарячою точкою на периферії російського вторгнення в Україну, а російські ракети кілька разів перетинали повітряний простір Молдови, в тому числі в лютому цього року.

За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, остерігаючись постійних зусиль Росії, спрямованих на дестабілізацію Європи. Президент Джо Байден зустрівся з Санду минулого місяця у Варшаві, де вони обговорили російську діяльність зі зловмисного впливу. 

У жовтні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев'яти фізичних і 12 юридичних осіб, які, на думку США, причетні до дестабілізації ситуації в Молдові.

  • Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
  • Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.  
  • Речниця МЗС РФ Марія Захарова ствердила, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією. 
  • Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, на тлі інформації про плани РФ відкрити новий фронт в країні, заявив, що влада виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту.
  • Аналітики ISW ствердили, що Володимир Путін може просувати наративи щодо "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови й країн Центральної Азії.
  • 23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.
  • 2 березня спікерка пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що в Молдові зараз розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я.  
  • 2 березня на засіданні парламент Молдови схвалив декларацію з осудом агресії Росії проти України
Росія
Молдова
США
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