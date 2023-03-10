Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN
Розвідувальне співтовариство США вважає, що люди, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб спробувати розпалити сфабрикований заколот проти молдовського уряду, з кінцевою метою встановлення там більш проросійської адміністрації
Про це заявили в п'ятницю офіційні представники Білого дому, передає видання CNN.
США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом, заявили офіційні особи. Додається, що США також бачать ознаки того, що пов'язані з російським урядом суб'єкти можуть проводити підготовку антиурядових демонстрантів у Молдові.
США також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява Міністерства оборони Росії минулого місяця про те, що Україна планує вторгнення до Придністров'я, підтримуваного Москвою сепаратистського регіону Молдови.
Зокрема відомо, що офіційні особи США заявили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу".
Видання повідомляє, що президент Молдови публічно заявила минулого місяця, що, на її думку, російський уряд планує "серію акцій за участю диверсантів, які пройшли військову підготовку і переодягнені в цивільне, для здійснення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі і захоплення заручників".
Протягом останнього року Молдова була гарячою точкою на периферії російського вторгнення в Україну, а російські ракети кілька разів перетинали повітряний простір Молдови, в тому числі в лютому цього року.
За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, остерігаючись постійних зусиль Росії, спрямованих на дестабілізацію Європи. Президент Джо Байден зустрівся з Санду минулого місяця у Варшаві, де вони обговорили російську діяльність зі зловмисного впливу.
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