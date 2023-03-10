Про це заявили в п'ятницю офіційні представники Білого дому, передає видання CNN.

США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом, заявили офіційні особи. Додається, що США також бачать ознаки того, що пов'язані з російським урядом суб'єкти можуть проводити підготовку антиурядових демонстрантів у Молдові.

США також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява Міністерства оборони Росії минулого місяця про те, що Україна планує вторгнення до Придністров'я, підтримуваного Москвою сепаратистського регіону Молдови.

Зокрема відомо, що офіційні особи США заявили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу".

Видання повідомляє, що президент Молдови публічно заявила минулого місяця, що, на її думку, російський уряд планує "серію акцій за участю диверсантів, які пройшли військову підготовку і переодягнені в цивільне, для здійснення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі і захоплення заручників".

Протягом останнього року Молдова була гарячою точкою на периферії російського вторгнення в Україну, а російські ракети кілька разів перетинали повітряний простір Молдови, в тому числі в лютому цього року.

За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, остерігаючись постійних зусиль Росії, спрямованих на дестабілізацію Європи. Президент Джо Байден зустрівся з Санду минулого місяця у Варшаві, де вони обговорили російську діяльність зі зловмисного впливу.

У жовтні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев'яти фізичних і 12 юридичних осіб, які, на думку США, причетні до дестабілізації ситуації в Молдові.