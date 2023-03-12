Прикордонники Молдови не впустили до країни імовірного бойовика "Вагнера" з Росії

Про це йдеться у пресрелізі відомства, оприлюдненому ранком неділі, 12 березня 2023 року.

"Звертаємо увагу, що вжиті заходи на основі аналізу ризиків та інформації, отриманої спільно з національними органами, у тому числі шляхом обміну інформацією з міжнародними партнерами, дозволили виявити в потоці пасажирів на державному кордоні аеропорту Кишинева громадянина, якого ідентифікували як можливого представника приватної військової компанії "Вагнер" з Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

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"Громадянина не пропустили через державний кордон, його повернули повітряним транспортом туди, звідки він прибув", - додає прикордонна поліція Молдови.

Довідка

За останній час це вже не перше затримання причетних до підготовки антиукрядових акцій у Молдові.

10 березня на півночі країни затримали раніше засуджених, що, як стверджують правоохоронці, пройшли від російських інструкторів навчання із блокування дорожнього руху та протидії силовим структурам. Навчання мало місце у Туреччині.

У Туреччині, як стверджують спецслужби Молдови, під виглядом рятувальників знаходяться кадировці, що мають завдання повалити конституційний лад в Кишиневі.

Також з Молдови були видворені радикально налаштовані гості із Сербії.

Окрім того, днями "Міністерство державної безпеки" не визнаної "Придністровьскої молдавської республіки" ("ПМР") показало "Документальний фільм" про нібито підготовку СБУ "теракту" в Тирасполі. Теж саме заявив зі свого боку "президент" "ПМР" Вадим Красносельський.