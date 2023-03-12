Прикордонники Молдови не впустили до країни імовірного бойовика "Вагнера" з Росії
Прикордонна поліція Республіки Молдова не дала вийти із пункту контролю громадянину РФ, що прибув літаком до міжнародного аеропорту Кишинева
Про це йдеться у пресрелізі відомства, оприлюдненому ранком неділі, 12 березня 2023 року.
"Звертаємо увагу, що вжиті заходи на основі аналізу ризиків та інформації, отриманої спільно з національними органами, у тому числі шляхом обміну інформацією з міжнародними партнерами, дозволили виявити в потоці пасажирів на державному кордоні аеропорту Кишинева громадянина, якого ідентифікували як можливого представника приватної військової компанії "Вагнер" з Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.
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"Громадянина не пропустили через державний кордон, його повернули повітряним транспортом туди, звідки він прибув", - додає прикордонна поліція Молдови.
Довідка
За останній час це вже не перше затримання причетних до підготовки антиукрядових акцій у Молдові.
10 березня на півночі країни затримали раніше засуджених, що, як стверджують правоохоронці, пройшли від російських інструкторів навчання із блокування дорожнього руху та протидії силовим структурам. Навчання мало місце у Туреччині.
У Туреччині, як стверджують спецслужби Молдови, під виглядом рятувальників знаходяться кадировці, що мають завдання повалити конституційний лад в Кишиневі.
Також з Молдови були видворені радикально налаштовані гості із Сербії.
Окрім того, днями "Міністерство державної безпеки" не визнаної "Придністровьскої молдавської республіки" ("ПМР") показало "Документальний фільм" про нібито підготовку СБУ "теракту" в Тирасполі. Теж саме заявив зі свого боку "президент" "ПМР" Вадим Красносельський.
- Сьогодні, 12 березня, як і кожної неділі протягом нинішнього опалювального сезону, у Кишиневі збираються представники проросійський сил (комуністи, соціалісти, партія "Шор" близького до Дмитра Пєскова оліграха Ілана Шора). Мітинг проходить із вимогою аби уряд Молдови сплачував вартість опалення для фізичних осіб, що різко зросла цієї зими.
- Натомість керівництво країни називає цю вимогу лише формальним приводом для спроби дестабілізації ситуації й запланованого Кремлем повернення до влади симпатика РФ, очільника соціалістів Ігоря Додона.
- На думку представник України, Євросоюзу та США за рахунок повернення Додона Москва збирається встановити у Молдові політичний режим подібний до того, що зараз у Білорусі, й втягнути країну у війну проти України.
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