Молдова планує дозволити вводити в країну іноземних силовиків, щоб керувати потоком біженців, - Jurnal
Законопроєкт, який розробляє Молдова, дозволить направляти в країну експертів Євросоюзу з контролю зовнішніх кордонів (FRONTEX)
Про це повідомляє молдовське видання Jurnal.
Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX (Агентство ЄС з контролю зовнішніх кордонів) для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.
Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX в Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.
Керівництво країни наголошує, що це суто цивільний контингент.
Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови. Вона наголошує, що FRONTEX - це все ж іноземна та озброєна поліція і це рішення несе загрозу суверенітету Молдови.
- Нагадаємо, у МЗС Британії вирішили озброїти Молдову за стандартами НАТО. Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія.
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