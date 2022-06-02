Молдова планує дозволити вводити в країну іноземних силовиків, щоб керувати потоком біженців, - Jurnal

Про це повідомляє молдовське видання Jurnal.

Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX (Агентство ЄС з контролю зовнішніх кордонів) для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.



Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX в Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.



Керівництво країни наголошує, що це суто цивільний контингент.



Опозиція розкритикувала розміщення контингенту FRONTEX на кордоні Молдови. Вона наголошує, що FRONTEX - це все ж іноземна та озброєна поліція і це рішення несе загрозу суверенітету Молдови.

Нагадаємо, у МЗС Британії вирішили озброїти Молдову за стандартами НАТО. Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія.

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