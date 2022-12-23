Молдова спростила українцям в'їзд із третіх країн

Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія з надзвичайних ситуацій, передає молдовське видання NewsMaker.

Раніше така можливість для українців діяла лише за умови в'їзду до Молдови з України.

Відтепер громадяни України зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі: посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт), звичайного паспорта, а також інших документів, які посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, права водія, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).

При цьому українці можуть пред'явяти копії цих документів або документи в електронному форматі та документи з минулим терміном дії.

Виїхати з Молдови до України можна за тими самими документами.

Раніше в Молдові відкликали ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ проти України.

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