Молдова заперечила дані Генштабу ЗСУ щодо мобілізації росіян в окупованому Придністров'ї

Про це відомство повідомило у Twitter.



"Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за станом безпеки в регіоні.

На даний момент інформації, яка б підтверджувала мобілізацію військ у Придністровському регіоні, немає", - йдеться у заяві.

2 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни почали залучати підрозділи військ у Придністров’ї для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

At this moment, there is no information to confirm the mobilisation of troops in the Transnistrian region.



The authorities will continue to monitor and exchange information with our partners in order to ensure the security of our citizens. — ???????? MFA Moldova (@MoldovaMFA) April 2, 2022