Молдова заперечила дані Генштабу ЗСУ щодо мобілізації росіян в окупованому Придністров'ї
У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили про відсутність інформації про мобілізацію російських військ у окупованому Придністров’ї
Про це відомство повідомило у Twitter.
"Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за станом безпеки в регіоні.
На даний момент інформації, яка б підтверджувала мобілізацію військ у Придністровському регіоні, немає", - йдеться у заяві.
- 2 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни почали залучати підрозділи військ у Придністров’ї для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.
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