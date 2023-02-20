Молдова заявила про бажання розпочати переговори про членство в ЄС до кінця року
Молдова хоче перейти до наступного етапу інтеграції в Євросоюз і до кінця поточного року розпочати переговори про вступ
Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу під час офіційного відкриття 10-ї сесії Парламентської асамблеї Євронест 20 лютого в Кишиневі, передає Укрінформ.
"У 2023 році ми хочемо перейти до наступного етапу інтеграції в Європейський Союз і до кінця року вже хочемо розпочати переговори про вступ", - сказав він.
Спікер парламенту Молдови наголосив, що "у ці складні часи ми маємо залишатися єдиними, не дозволити внести в наші лави розкол і не піддаватися на провокації тих, хто хоче нас шантажувати, у тому числі з використанням зброї".
"Ми маємо діяти спільно, і за допомогою наших друзів у ЄС, США та інших партнерів ми обов’язково доб’ємося поставлених цілей. Ми виступаємо за мир та свободу у Європі", - додав він.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба очікує, що переговори про вступ країни до ЄС почнуться до кінця 2023 року.
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