Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 23 січня під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми маємо високі очікування від саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання уряду України та Коледжу ЄС напередодні саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій", - заявив очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської комісії цієї весни.

"Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року", - сказав міністр.

13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.

Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.