Про це на засіданні уряду 13 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у Європейський Союз менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС", - зазначив очільник уряду і підкреслив, що об’єм підготовчої роботи колосальний.

"Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій", - додав Шмигаль.

За його словами, це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України.

На саміті Україна - ЄС, який пройде в лютому 2023 року, однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

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