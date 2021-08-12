Молдовська рота візьме участь у параді до Дня Незалежності України
Молдавські військові візьмуть участь у параді в Києві з нагоди Дня незалежності України
Про це заявив міністр оборони Анатолій Носатий, передає NewsMaker
Під час зустрічі з послом України Марко Шевченко вони обговорили військове співробітництво і перспективи зміцнення відносин між двома арміями.
Носатий подякував за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя незалежності України.
"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією і в цілях запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесної варти", - сказав міністр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.69
Купівля 26.69Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе