Молдовська рота візьме участь у параді до Дня Незалежності України

Про це заявив міністр оборони Анатолій Носатий, передає NewsMaker



Під час зустрічі з послом України Марко Шевченко вони обговорили військове співробітництво і перспективи зміцнення відносин між двома арміями.

Носатий подякував за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя незалежності України.

"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією і в цілях запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесної варти", - сказав міністр.