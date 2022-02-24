"Молимось за Україну, ми на вашому боці": Британія і союзники погодять пакет санкцій, який має зупинити економіку РФ

Про це він сказав у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні разом з нашими союзниками ми погодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних зупинити російську економіку. І до самого кінця ми повинні колективно припиняти залежність від російської нафти і газу, що тривалий час давало Путіну контроль над західною політикою", - заявив Джонсон.



Він додав, що огидний і варварський шлях Путіна має закінчитися провалом. Україна, за його словами, країна, яка роками мала свободу, демократію і право обирати власний шлях.



"Ми і весь світ не можемо дозволити загасити цю свободу. Велика Британія стала однією з перших в Європі, що надали Україні оборонне озброєння. Інші союзники зробили те саме, і ми зробимо більше, наскільки зможемо у найближчі дні", - сказав прем'єр-міністр.



Джонсон звернувся до росіян зі словами, що не вірить, що наплив жорстокості здійснюється від їхнього імені.

"Українцям кажу: ми з вами. Молимось за вас і ваші сім'ї, ми на вашому боці. Всі його бомби, танки... я не вірю, що російський диктатор підкорить національні відчуття українців і щира віра в Україну, яка повинна бути вільною", - наголосив Джонсон.



Британців він запевнив, що робитиме усе для безпеки Великої Британії і відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.

"Це не лише атака на Україну, це атака на свободу і демократію", - підсумував Джонсон.