"Молимось за Україну, ми на вашому боці": Британія і союзники погодять пакет санкцій, який має зупинити економіку РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що разом із союзниками країна готує на погодження масштабні санкції проти Російської Федерації за її вторгнення в Україну
Про це він сказав у зверненні, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні разом з нашими союзниками ми погодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних зупинити російську економіку. І до самого кінця ми повинні колективно припиняти залежність від російської нафти і газу, що тривалий час давало Путіну контроль над західною політикою", - заявив Джонсон.
Він додав, що огидний і варварський шлях Путіна має закінчитися провалом. Україна, за його словами, країна, яка роками мала свободу, демократію і право обирати власний шлях.
"Ми і весь світ не можемо дозволити загасити цю свободу. Велика Британія стала однією з перших в Європі, що надали Україні оборонне озброєння. Інші союзники зробили те саме, і ми зробимо більше, наскільки зможемо у найближчі дні", - сказав прем'єр-міністр.
Джонсон звернувся до росіян зі словами, що не вірить, що наплив жорстокості здійснюється від їхнього імені.
"Українцям кажу: ми з вами. Молимось за вас і ваші сім'ї, ми на вашому боці. Всі його бомби, танки... я не вірю, що російський диктатор підкорить національні відчуття українців і щира віра в Україну, яка повинна бути вільною", - наголосив Джонсон.
Британців він запевнив, що робитиме усе для безпеки Великої Британії і відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.
"Це не лише атака на Україну, це атака на свободу і демократію", - підсумував Джонсон.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе