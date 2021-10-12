Молодіжна збірна України перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Єдиний гол був забитий на 24-й хвилині. Захисник Фарерських островів Андріас Едмундссон забив м'яч у свої ворота, що вивело Україну вперед.



Українець Георгій Судаков не реалізував пенальті на 41-й хвилині матчу.

У фінальній частині Євро-2023 (U-21) зіграють 16 команд - Румунія і Грузія як господарі турніру і ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору.



Кваліфікацію пройдуть 9 переможців груп, краща команда серед володарів других місць і 4 переможці плей-офф, в якому гратимуть 8 володарів других місць.



Україна U-21 змагається в групі H з однолітками із Франції, Фарерських островів, Вірменії, Сербії і Північної Македонії.



Після 4-х матчів Україна йде першою з 9 балами. Франція має 7 очок, другу позицію в групі та матч у запасі.



Євро-2023 (U-21)



Кваліфікація. 4-й тур



12 жовтня



Україна - Фарерські острови 1:0



Гол: Едмундссон, 24 (авт.)



Нереалізований пенальті: Судаков, 41

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