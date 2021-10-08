Збірна Франції розтрощила Україну у відборі на Євро-2023
У 3-му турі кваліфікації Євро-2023 збірна України U21 розгромно програла одноліткам з Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою збірної України U-21. Ми не зуміли забити жодного м'яча, а пропустили п'ять. За Францію забили Арно Калімуендо, Соф'ян Діоп, Амін Адлі та Раян Черкі, який оформив дубль.
На 27-й хвилині Максим Таловєров отримав червону картку і залишив українську команду у меншості.
У фінальній частині Євро-2023 (U-21) зіграють 16 команд - Румунія і Грузія як господарі турніру і ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору.
Кваліфікацію пройдуть 9 переможців груп, краща команда серед володарів других місць і 4 переможці плей-офф, в якому гратимуть 8 володарів других місць.
Україна U-21 змагається в групі H з однолітками із Франції, Фарерських островів, Вірменії, Сербії і Північної Македонії.
Після 3-х матчів Україна йде другою з 6 балами. Франція має 7 очок і першу позицію в групі.
Євро-2023 (U-21)
Кваліфікація. 3-й тур
8 жовтня
Франція - Україна 5:0
Гол: Калімуендо, 40, Діоп, 43, Адлі, 54, Черкі, 68, 80
- 3 вересня у стартовому матчі кваліфікації Євро-2023 молодіжна збірна України перемогла однолітків зі Сербії.
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