Збірна Франції розтрощила Україну у відборі на Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився поразкою збірної України U-21. Ми не зуміли забити жодного м'яча, а пропустили п'ять. За Францію забили Арно Калімуендо, Соф'ян Діоп, Амін Адлі та Раян Черкі, який оформив дубль.



На 27-й хвилині Максим Таловєров отримав червону картку і залишив українську команду у меншості.



У фінальній частині Євро-2023 (U-21) зіграють 16 команд - Румунія і Грузія як господарі турніру і ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору.



Кваліфікацію пройдуть 9 переможців груп, краща команда серед володарів других місць і 4 переможці плей-офф, в якому гратимуть 8 володарів других місць.



Україна U-21 змагається в групі H з однолітками із Франції, Фарерських островів, Вірменії, Сербії і Північної Македонії.



Після 3-х матчів Україна йде другою з 6 балами. Франція має 7 очок і першу позицію в групі.



Євро-2023 (U-21)



Кваліфікація. 3-й тур



8 жовтня



Франція - Україна 5:0



Гол: Калімуендо, 40, Діоп, 43, Адлі, 54, Черкі, 68, 80

3 вересня у стартовому матчі кваліфікації Євро-2023 молодіжна збірна України перемогла однолітків зі Сербії.

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