Момент однозначний: арбітр ФІФА прокоментував пенальті, якого суддя не призначив у ворота Уельсу
Арбітр ФІФА Мирослав Ступар заявив, що іспанський рефері Антоніо Матео Лаос помилився, коли не призначив одинадцятиметровий у ворота збірної Уельсу в матчі кваліфікації чемпіонату світу проти України
Про це повідомляє UA-Футбол.
За його словами, іспанець не бачив епізоду, коли валлійський футболіст збив півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка у власному штрафному майданчику, тому був зобов'язаний переглянути відеоповтор.
"Момент динамічний й однозначний, адже Ярмоленко у штрафному майданчику зіграв на випередження, прокинув м'яч, а захисник, зробив зайвий рух, програв у швидкості й вдарив Андрія по підошві. Якби Лаос подивися відео, іншого виходу, окрім як призначити одинадцятиметровий, у нього не було. Проблема в тому, що Лаос зробив висновки з отриманого словесного опису. І навіть не засумнівався", - сказав Ступар, який судив матчі фінальної частини чемпіонату світу-1982.
У підсумку Україна програла Уельсу з рахунком 0:1 та не потрапила до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі.
- 5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
- Український футбольний рефері Олександр Шамич заявив, що збірну України засудили у грі проти Уельсу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.13
Купівля 34.13Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.53
- Актуальне
- Важливе