Про це повідомляє UA-Футбол.

За його словами, іспанець не бачив епізоду, коли валлійський футболіст збив півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка у власному штрафному майданчику, тому був зобов'язаний переглянути відеоповтор.

"Момент динамічний й однозначний, адже Ярмоленко у штрафному майданчику зіграв на випередження, прокинув м'яч, а захисник, зробив зайвий рух, програв у швидкості й вдарив Андрія по підошві. Якби Лаос подивися відео, іншого виходу, окрім як призначити одинадцятиметровий, у нього не було. Проблема в тому, що Лаос зробив висновки з отриманого словесного опису. І навіть не засумнівався", - сказав Ступар, який судив матчі фінальної частини чемпіонату світу-1982.

У підсумку Україна програла Уельсу з рахунком 0:1 та не потрапила до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі.

5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Український футбольний рефері Олександр Шамич заявив, що збірну України засудили у грі проти Уельсу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb