МОН призначило стипендії молодим ученим, щоб увічнити події Революції гідності

Про це повідомили на сайті МОН.



Стипендії для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні нараховуватимуть 22 молодим ученим. Від 1 січня 2022 року вони на рік отримають стипендії сумою майже 5 тис. грн.



"Кожен стипендіат має вагомий внесок у розвиток української науки як важливої складової захисту національних інтересів України, за посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти, а також займає активну громадську позицію", - наголосили в МОН.



На іменні стипендії претендували 176 осіб, які працюють або навчаються в закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління міністерств, СБУ або перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій.



Переможців визначали за п'ятьма номінаціями:

стипендія імені Дмитра Максимова – п’ять осіб;

стипендія імені Назарія Войтовича – п’ять осіб;

стипендія імені Романа Гурика – чотири особи;

стипендія імені Устима Голоднюка – чотири особи;

стипендія імені Юрія Поправки – чотири особи.

Нагадаємо, 21 листопада 2018 року уряд затвердив положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні.

Державні іменні стипендії найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні на 2022 рік призначають у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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