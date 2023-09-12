МОН виділило 754,9 млн грн на друк українських шкільних підручників, а міжнародні партнери - 238,1 млн грн

Про це повідомляє міністерство освіти і науки України.

Наразі за кошти донорів надрукували підручники з математики та української мови - 100%, а з природничої галузі - 74%. Також друкуються нові підручники з української літератури, інформатики, іноземної літератури та мов. За кошти держбюджету друкують підручники з історії України.

Станом на 12 вересня для 6-го класу надруковано 116 назв оригінальних і перекладних підручників тиражем у 4 769 768 примірників і доставлено 4 665 728 примірників - 97,82% від плану доставки.

Коштом держбюджету також надруковані підручники для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами, а за кошти донорів будуть надруковані підручники шрифтом Брайля.

МОН заявляє, що першочергово потрібно забезпечити книжками шості та пʼяті класи, тому що це класи НУШ (нової української школи), для яких підручники були тільки в електронному форматі.

Для учнів перших і десятих класів коштів на забезпечення друку нових підручників немає, але вони можуть використовувати підручники до чинних програм. МОН закликає школи не вимагати від батьків купувати підручники й зошити з друкованою основою, адже школи можуть видати школярам підручники до чинних програм, які вже є в бібліотеках.