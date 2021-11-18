МОН запровадило інструмент від ЮНІСЕФ для оцінки безпеки і доступності шкіл

Про це повідомляє пресслужба МОН.



Зокрема, інструмент "Експрес-оцінювання", який МОН розробило у рамках концепції "Безпечна і дружня до дитини школа", дає змогу перевірити санітарні умови у навчальному закладі, рівність можливостей для всіх учнів, якість освітнього процесу, захист і турботу про здобувачів освіти та залученість учнів, сімей і місцевих громад.



Результати оцінювання навчального закладу дають змогу визначити його сильні та слабкі сторони і запланувати заходи щодо вдосконалення.



Інструмент стане частиною національної системи автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ).



Для того, щоб скористатися онлайн-інструментом та провести моніторинг, навчальний заклад має зареєструватись на платформі АІКОМ.



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