МОН запровадило інструмент від ЮНІСЕФ для оцінки безпеки і доступності шкіл
Міністерство освіти презентувало онлайн-інструмент для моніторингу рівня безпеки і комфорту шкіл. Його створено у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
Про це повідомляє пресслужба МОН.
Зокрема, інструмент "Експрес-оцінювання", який МОН розробило у рамках концепції "Безпечна і дружня до дитини школа", дає змогу перевірити санітарні умови у навчальному закладі, рівність можливостей для всіх учнів, якість освітнього процесу, захист і турботу про здобувачів освіти та залученість учнів, сімей і місцевих громад.
Результати оцінювання навчального закладу дають змогу визначити його сильні та слабкі сторони і запланувати заходи щодо вдосконалення.
Інструмент стане частиною національної системи автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ).
Для того, щоб скористатися онлайн-інструментом та провести моніторинг, навчальний заклад має зареєструватись на платформі АІКОМ.
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