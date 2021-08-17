"Монако" - "Шахтар": склади команд на топ-матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери переконані, що "Монако" є беззаперечним фаворитом матчу, на перемогу французів коефіцієнт 1,77. У "Шахтар" фактично не вірять - 5,50. Нічия оцінюється у 4,04.



У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк", а суперник українців у плей-офф - "Монако" виявилось сильнішим за празьку "Спарту".



Українці також з особливим інтересом спостерігатимуть за матчами клубів, які пов'язані з нашими співвітчизниками. "Бенфіка" Романа Яремчука зіграє з нідерландським ПСВ, "Ференцварош" Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова змагатиметься зі швейцарським "Янг Бойзом", а "Лудогорець" Ігоря Пластуна гратиме проти шведського "Мальме".



Молдовський "Шериф", який тренує Юрій Вернидуб, зіграє проти загребського "Динамо".



Матчі плей-офф раунду ЛЧ відбудуться 17 і 24 серпня. Переможці зіграють у груповому раунді турніру.



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. Плей-офф

"Монако" (Франція) - "Шахтар" (Україна)



"Монако": Маєцкі, Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Кайо Енріке, Мартінш, Тчуамені, Фофана, Головін, Фолланд, Бен-Єддер.



"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Майкон, Антоніо, Тете, Педрінью, Соломон, Траоре.



Монако, стадіон "Стад Луї II"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo





10 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb