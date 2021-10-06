Монастирський: Поліція долучила відео з кабінету голови правління "Укрексімбанк" Мецгера до матеріалів розслідування

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку, на якому зафіксовано протиправні дії групи осіб щодо журналістів Радіо "Свобода". Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ і направлений на експертизу", - зауважив він.

Монастирський наголосив, що за заявою журналістів кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності було розпочато 4 жовтня.



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"Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців", - додав він.

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