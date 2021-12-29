Монастирський вимагає заборонити використовувати джерела відкритого вогню в реанімаціях

Про це Монастирський написав у Facebook.

"Хочу наголосити, що важливо жорстко дотримуватися правил протипожежної безпеки в медзакладах. Насамперед у ковідних відділеннях. Я вимагаю від керівників медичних установ організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки, які забороняють мати джерела відкритого вогню в реанімаційних відділеннях, тим паче, де працює кисневе обладнання", - написав міністр.

Монастирський наголосив, що від дотримання правил безпеки залежить життя лікарів та пацієнтів. Зокрема, він підкреслив, що заупокійна свічка в Косівській лікарні на Івано-Франківщині перетворилась на трагедію.

Вогонь, який спричинила свічка, погасили за 20 хв, однак три людини, які перебували в реанімації у важкому стані, загинули. Ще троє лікарів отримали опіки різної тяжкості - від 20% до 80%.

"Це санітарка, медична сестра та лікар анестезіолог. Зараз за однією з трьох постраждалих в наслідок з трагедії, направлений санітарний літак ДСНС для її швидкої евакуації до спеціалізованого опікового центру у Другій міський лікарні Києва", - повідомив Монастирський.







Нагадаємо, МОЗ повідомило про вибух у Косівській ЦРЛ і двох загиблих. Очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час інциденту троє людей загинули внаслідок пожежі, ще одна людина померла від COVID-19.

МВС повідомило, що причиною загоряння було використання свічки у приміщенні з кисневими концентраторами.



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