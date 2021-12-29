Монастирський вимагає заборонити використовувати джерела відкритого вогню в реанімаціях
Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що керівники медустанов повинні організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки
Про це Монастирський написав у Facebook.
"Хочу наголосити, що важливо жорстко дотримуватися правил протипожежної безпеки в медзакладах. Насамперед у ковідних відділеннях. Я вимагаю від керівників медичних установ організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки, які забороняють мати джерела відкритого вогню в реанімаційних відділеннях, тим паче, де працює кисневе обладнання", - написав міністр.
Монастирський наголосив, що від дотримання правил безпеки залежить життя лікарів та пацієнтів. Зокрема, він підкреслив, що заупокійна свічка в Косівській лікарні на Івано-Франківщині перетворилась на трагедію.
Вогонь, який спричинила свічка, погасили за 20 хв, однак три людини, які перебували в реанімації у важкому стані, загинули. Ще троє лікарів отримали опіки різної тяжкості - від 20% до 80%.
"Це санітарка, медична сестра та лікар анестезіолог. Зараз за однією з трьох постраждалих в наслідок з трагедії, направлений санітарний літак ДСНС для її швидкої евакуації до спеціалізованого опікового центру у Другій міський лікарні Києва", - повідомив Монастирський.
- Нагадаємо, МОЗ повідомило про вибух у Косівській ЦРЛ і двох загиблих. Очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час інциденту троє людей загинули внаслідок пожежі, ще одна людина померла від COVID-19.
- МВС повідомило, що причиною загоряння було використання свічки у приміщенні з кисневими концентраторами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе