Монастриський та Клименко заперечили відставку голови київської поліції Крищенка

Про це міністр Денис Монастирський заявив у коментарі РБК-Україна.

"Він повною мірою виконує свої обов'язкі", - заявив він.

Монастирський не назвав причин, через які Крищенко був відсутній на нараді у п'ятницю.

Очільник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що не володіє інформацією про відставку Крищенка.

"Рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - начальника поліції Києва приймає міністр внутрішніх справ. Він пише заяву про відставку на ім'я міністра, я його тільки можу звільнити з Нацполіції", - заявив він.

Клименко теж не назвав причин, чому Крищенка не було на нараді.

5 серпня низка ЗМІ писала, що Андрій Крищенко йде з посади.