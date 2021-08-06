Монастриський та Клименко заперечили відставку голови київської поліції Крищенка
У МВС та Нацполіції заявляють, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує роботу
Про це міністр Денис Монастирський заявив у коментарі РБК-Україна.
"Він повною мірою виконує свої обов'язкі", - заявив він.
Монастирський не назвав причин, через які Крищенко був відсутній на нараді у п'ятницю.
Очільник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що не володіє інформацією про відставку Крищенка.
"Рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - начальника поліції Києва приймає міністр внутрішніх справ. Він пише заяву про відставку на ім'я міністра, я його тільки можу звільнити з Нацполіції", - заявив він.
Клименко теж не назвав причин, чому Крищенка не було на нараді.
- 5 серпня низка ЗМІ писала, що Андрій Крищенко йде з посади.
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