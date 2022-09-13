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Монобанк видалить із застосунку російську мову

13 вересня, 2022 вiвторок
17:33
Суспільство На фото карта Монобанку

Монобанк видалить із наступної версії застосунку російську мову

Про це інформує в телеграмі співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

"У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Монобанку. Монобанк - український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку російську поставилися із розумінням до цього рішення. Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося. А ще ми дуже пишаємося нашою країною та нашими ЗСУ", - заявив Гороховський.

Співзасновник банку наголосив, що нині російською версією застосунку користується 838 291 людина. За час повномасштабної війни 30% українців обрали державну мову.

Таке рішення Гороховський прокоментував розповіддю про своє дорослішання у Дніпрі.

"Усе життя говорив і думав російською мовою. Мене ніхто ніколи не притискав, і майже все моє оточення говорило теж російською. Мене не варто було денацифікувати та звільняти.

Ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців. Вони хочуть знищити мою Батьківщину і всі вони мають один спільний знаменник - вони говорять російською. Російська мова асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що "не всё так однозначно". Тому я хочу перестати думати цією мовою або хоча б навчитися гарно говорити українською - мовою сміливих і вільних людей", - наголосив Гороховський.

  • Співзасновник Монобанку Володимир Яценко заявив, що за рахунок нових технологій виробництва безпілотників ми можемо перевершити агресора у кількості та якості протягом року.

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Україна
війна з Росією
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