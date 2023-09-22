Монобанк запустив нову послугу для ФОПів. Деталі
Віртуальний monobank заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) - check by mono, для фізосіб-підприємців
Про це інформує Універсал Банку, на базі якого працює monobank.
Інтерфейс check by mono передбачає як вебкабінет, так і мобільний застосунок.
Новий сервіс охоплює можливості:
- дистанційне управління касою з будь-якого місця у світі;
- ведення системи обліку товарів та послуг;
- приймання оплат;
- видачі фіскальних чеків;
- ведення звітів та аналітики.
Користувач зможе вибрати спосіб приймання оплат:
- класичний POS-термінал;
- tap to mono - термінал у смартфоні;
- QR-код;
- інтернет-еквайринг.
Повідомляється, що ціна за один касовий апарат складає 180 грн на місяць. Комісія за кожну транзакцію з українських карток встановлена на рівні 1,3%, а з іноземних карток - 2%.
Для того, аби скористатися послугою необхідно мати рахунок ФОП в monobank.
- Нагадаємо, співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко обіцяв 20 млн грн тому, чий БПЛА долетить до Червоної площі на 9 травня.
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