Монобанк запустив нову послугу для ФОПів. Деталі

Про це інформує Універсал Банку, на базі якого працює monobank.

Інтерфейс check by mono передбачає як вебкабінет, так і мобільний застосунок.

Новий сервіс охоплює можливості:

дистанційне управління касою з будь-якого місця у світі;

ведення системи обліку товарів та послуг;

приймання оплат;

видачі фіскальних чеків;

ведення звітів та аналітики.

Користувач зможе вибрати спосіб приймання оплат:

класичний POS-термінал;

tap to mono - термінал у смартфоні;

QR-код;

інтернет-еквайринг.

Повідомляється, що ціна за один касовий апарат складає 180 грн на місяць. Комісія за кожну транзакцію з українських карток встановлена на рівні 1,3%, а з іноземних карток - 2%.

Для того, аби скористатися послугою необхідно мати рахунок ФОП в monobank.