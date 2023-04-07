Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко дасть 20 млн грн тому, чий БПЛА долетить до Червоної площі на 9 травня

20 млн грн отримає український виробник БПЛА, чий безпілотник долетить і приземлиться на Червоній площі у Москві під час параду 9 травня. Таку премію оголосив співзасновник "Монобанку" та виробник БПЛА "Довбуш Т10" Володимир Яценко в ефірі Єдиного національного телемарафону. Кожен охочий може долучитися та збільшити суму – подробиці з посиланням на банку він також опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"9 травня – це дуже добрий момент. Тому що, як я прочитав, путін планує парад на Червоній площі, і там буде дуже багато військових. Тобто це будуть, як вони кажуть, "законні військові цілі". Тож закликаю усіх, хто має відношення до виробництва БПЛА — давайте йому створимо "свято". Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звісно, за допомогою військових, долетить і приземлиться на червоній площі у Москві 9 травня. Сума премії становить на тепер 20 000 000 гривень. Сподіваюсь, що ця сума буде справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання, і буде спрямована на вдосконалення БПЛА. Щоб не було непорозумінь, на крилах повинно бути українське гасло, наприклад, "Слава Україні", "Героям Слава" тощо. До речі, наш "Довбуш" буде летіти поза конкурсом, щоб це не виглядало як гра у власні ворота. Тобто сам собі я премію виплачувати не буду. Я відкрив банку, і вона вже має 20 мільйонів гривень від мене. Якщо хтось з небайдужих побажає долучитись, я зробив її більшою за розміром – до 40 млн грн", - заявив Володимир Яценко.

Він зазначив, що це завдання, яке цілком реально виконати, адже вони вже робили "тренувальний політ" 28 березня, коли маленький безпілотник з українськими гаслами знайшли у Новій Москві – за 45 км від Червоної площі.

"28 березня вже були новини, що якийсь учбовий маленький літачок з українськими гаслами долетів до Нової Москви. Але він зачепив високовольтну лінію. Ми не долетіли лише 45 км до Червоної площі. Це була підготовка до параду. Ми так дивилися, як вони реагують, - чи бачать нас, чи не бачать. І можу сказати, що все буде добре. Так що давайте разом влаштуємо їм "свято!"", - закликав Володимир Яценко.

Крім того, розробник "Довбуша" розповів, що зараз його команда працює над тим, щоб створити безпілотник, який зможе долати відстані у 500 та 1000 кілометрів.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб було і 500, і 1000 км. Кожне місто в росії має відчути, що воно на війні, що війна близько, кожен військовий об’єкт може бути вражений нашими безпілотниками. Тоді ця війна закінчиться дуже швидко", - зазначив Володимир Яценко.